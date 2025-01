"Que Dieu vous bénisse": ce que contient la lettre laissée par Joe Biden à Donald Trump dans le Bureau ovale

Tradition respectée. Comme de nombreux présidents en fin de mandat, Joe Biden a laissé à son successeur une lettre de départ. Donald Trump l'a découverte lundi 20 janvier, en prenant ses fonctions dans le Bureau ovale.



C'est un journaliste qui a suggéré au nouveau président d'ouvrir un tiroir du resolute desk, le bureau présidentiel, pour voir si le démocrate n'y avait pas laissé un courrier. Donald Trump s'était exécuté devant les caméras et avait sorti du tiroir une enveloppe.



"Peut-être que nous devrions tous le lire ensemble", avait-il lancé à la presse, sans toutefois ouvrir le courrier.





"Très belle lettre"



Ce mercredi, la chaîne conservatrice Fox News a dévoilé en intégralité le contenu de la lettre adressée au milliardaire républicain:



"Au moment où je quitte cette fonction sacrée, je vous souhaite, à vous et à votre famille, tout le meilleur pour les quatre années à venir. Le peuple américain - et les peuples du monde entier - se tournent vers cette maison pour trouver la stabilité dans les inévitables tempêtes de l'histoire, et je prie pour que les années à venir soient une période de prospérité, de paix et de grâce pour notre nation.



Que Dieu vous bénisse et vous guide comme il a béni et guidé notre pays bien-aimé depuis sa fondation."



La lettre était signée "Joe Biden" et datée du 20 janvier 2025.



Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Donald Trump a dit ce mercredi avoir "apprécié" cette "très belle lettre".





En 2021, s'il n'avait pas reconnu sa défaite à l'élection présidentielle, le républicain avait lui aussi écrit une lettre à Joe Biden, qualifiée à l'époque de "très aimable" par le démocrate.