Queen Biz sexy dans sa ...petite tenue!

Qu'on la porte dans son coeur ou pas, la chanteuse Queen Biz est sexy, belle et elle en joue. Depuis qu'elle a fait ses débuts dans la musique, la star, jadis proche de l'exilé de Doha (au fait, où se terre Karim Wade?) ne cesse de nous surprendre niveau look.



Plutôt timide à ses débuts, aujourd'hui elle abuse très souvent de son charme, de ses courbes de rêve et de ses tenues provocantes. Est-ce pour attirer les fans? A moins que ce ne soit pour tout simplement faire le buzz?

En tous les cas, cette petite tenue de Queen Biz, qui n'a pas échappé à dakarposte, est trop sexy.



Cherche t'elle à provoquer, pour ne pas dire allumer la gent féminine? Nous n'en savons rien.

Bref, quoi qu'il en soit cette tenue de la chanteuse plait autant qu'elle choque! N'est ce pas Mame Makhtar Guèye de Jamra?