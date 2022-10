Question de succession à l’AFP

Attendue depuis longtemps et annoncée même par le principal concerné, la succession de Moustapha Niass à la tête de l’Alliance des forces de progrès tarde toujours à se matérialiser



Attendue depuis longtemps et annoncée même par le principal concerné, la succession de Moustapha Niass à la tête de l’Alliance des forces de progrès (Afp) tarde toujours à se matérialiser. Le récent limogeage du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, lors du dernier remaniement ministériel après une présence de près de dix ans dans les gouvernements du Président Macky Sall (février 2013 à septembre 2022), brouille davantage les cartes de la succession de Moustapha Niass qui, pourtant, avait avec une grande solennité fixé la date du congrès du parti à la fin du mois de juillet 2022 ou dans le premier semestre de 2022, après les élections locales.



Alors que d’aucuns misent sur le triumvirat constitué de l’ancien patron de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), le Dr Malick Diop, de Mbaye Dione, le maire de Ngoudiane, et du Dr Alioune Sarr, voilà que Pape Sagna Mbaye, l’ancien maire de Pikine qui a hérité du quota de l’Afp dans le gouvernement mis en place par Amadou Ba, entend jouer les… quatrième larron. Mais réduire les prétendants à la succession de Moustapha Niass à ce quatuor de responsables progressistes au moment où le parti recule de plus en plus sur le plan national serait une grossière erreur que nous nous garderons de franchir. Les jeux sont, en effet, loin d’être faits et d’autres prétendants légitimes restent à l’affût. Car, en réalité, « Le Témoin » en est convaincu, Moustapha Niasse ne lâchera pas les rênes de ce parti de son vivant ! Ceux qui rêvent de lui succéder se gourent donc…



Mbaye Dione, un jeune loup aux dents longues



Au mois de juin 2021, le président Moustapha Niasse annonce sa prochaine retraite politique et balise le chemin pour les jeunes responsables du parti. « Je crois que les jeunes sont désormais prêts à reprendre le flambeau », s’enthousiasme alors l’enfant de Keur Madiabel après 22 ans de bons et loyaux services à la tête de l’Afp ouvrant ainsi sa succession. Une déclaration qui réjouit les jeunes loups aux dents longues de son parti qui, à l’instar de Mbaye Dione, attendaient leur heure.



Responsable des jeunes progressistes depuis l’appel historique du 16 juin 1999 marquant la création du parti issu des flancs du Ps, Mbaye Dione, qui est devenu le coordonnateur régional de l’Afp dans la région de Thiès après le départ de Hélène Tine, est, en effet, un sérieux prétendant pour succéder à son mentor avec lequel il s’était brouillé en 2019 sur des choix stratégiques du parti pour la conquête du pouvoir. Depuis, par l’entremise du président de la République, Macky Sall, le leader de l’Afp et actuel patron de la banque Bimao ont fumé le calumet de la paix. Mbaye Dione, qui a toujours gagné largement dans son fief de Ngoundiane, est fortement soutenu par ses partisans et de nombreuses franges de l’Afp pour revendiquer l’héritage de Moustapha Niass. Le jeune banquier attend sagement son heure dans son coin pour impulser une nouvelle dynamique à la formation progressiste et se positionner pour les échéances futures.



Alioune Sarr, tel Icare…



Présent dans les différents gouvernements du président Macky Sall pour le compte de l’Alliance des forces de progrès (Afp) depuis 2013, le maire de Notto Diobass, est comme Icare, ce personnage de la mythologie grecque qui, avec des ailes faites de cire et de plumes, s’était brûlé les ailes pour avoir volé trop près du soleil. Sa tentative présumée de liquidation de Mbaye Dione dans la région de Thiès l’a davantage desservi sans compter son inaccessibilité signalée même dans le groupe WhatsApp des responsables progressistes. Selon certains cadres de l’Afp interpellés par nos soins, l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens croyait déjà avoir fait la moitié du chemin pour succéder à Moustapha Niass et avait laissé sur le quai beaucoup de ses camarades sans se retourner, foulant aux pieds certaines recommandations de son leader.



Dr Malick Diop, l’homme du surplace



Fils d’un ancien diplomate, l’ancien maire de Fann Point E- Amitié a incarné pendant longtemps le renouveau de la formation progressiste. D’aucuns voyaient en ce pharmacien un successeur naturel de Moustapha Niass. Il est jeune, éloquent et a été maire d’une commune stratégique dans la capitale. Mais paradoxalement, il fait du surplace après avoir perdu sa mairie et ne doit son poste de député qu’à une bonne investiture sur la liste nationale au titre du quota de l’Afp. Conséquence de sa nomination comme vice-président de l’Assemblée nationale, son fromage à la tête de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) lui a été retiré. Un surplace qui n’augure pas de lendemains qui chantent pour lui.



Pape Sagna Mbaye, le quatrième larron



Nommé ministre de la Pêche dans le nouveau gouvernement formé par Amadou Ba, l’ancien maire de Pikine, Pape Samba Mbaye est mis en selle par Moustapha Niass pour brouiller davantage les cartes de sa succession à la tête du parti. Loin de faire l’unanimité autour de sa personne, selon certains progressistes, du fait de son inaccessibilité notoire et de son égoïsme patent, Pape Samba Mbaye, mis au devant de la scène pour contribuer à la reconquête de Dakar, serait un outsider pour la succession de Moustapha Niass.



Pr Mawloud Diakhaté, la surprise du chef ?



Dans le cadre de la succession ouverte de Moustapha Niass à la tête de l’Afp, il est assurément le moins cité mais est sans doute le choix le plus unanime, selon beaucoup de progressistes. Président de la Commission Développement des pôles territoires du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et directeur de l’Ecole du parti de Moustapha Niass, le Pr Mouhamadou Mawloud Diakhaté, universitaire réputé est adoubé par les autres responsables et militants progressistes pour son sens de l’ouverture et son militantisme engagé. Cerise sur le gâteau, il bénéficie de la confiance de Moustapha Niass. Il ne serait guère surprenant de le voir au sortir d’un congrès démocratique succéder à son mentor. Il a toutes les caractéristiques d’un bon leader. En somme, c’est vers des lendemains difficiles que se dirige l’Alliance des forces de progrès dont l’influence dans l’échiquier politique s’effrite d’année en année.



Dans cette XIVe législature, elle ne compte que deux députés contre 12 pour la précédente. Mais plus que tous ces prétendants, le successeur de Moustapha Niass n’est autre que… Moustapha Niass lui-même étant donné que le secrétaire général fondateur de l’Afp, malgré ses innombrables promesses, ne cédera jamais de son vivant son parti à un quelconque successeur. Habile manœuvrier, politicien madré et roué, il joue les jeunes prétendants les uns contre les autres, faisant croire à chacun qu’il sera son héritier désigné tout en ne croyant pas le moins du monde à ce qu’il dit. A notre avis, Niasse dirigera l’Afp jusqu’à la fin de sa vie…que l’on souhaite très longue encore !



