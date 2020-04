Questions sur les "oublis" du discours présidentiel à la veille du 4 avril

Mesures sanitaires – Quelle est la stratégie médicale mise en place pour faire face au coronavirus ? Une enveloppe a été dégagée mais, comment sera-t-elle répartie ? Combien pour le matériel de détection, combien pour le matériel de protection, combien pour le personnel d’appoint mobilisé, combien pour l’achat de médicaments, combien pour la recherche scientifique en contribution avec les scientifiques qui cherchent des solutions dont la course afin de trouver l’indispensable vaccin pour stopper définitivement Covid 19 dans le monde ?

Sport et santé étant complémentaires, quoi pour les sportifs qui ne sont plus en compétition (surtout le football professionnel) ? Et les activités culturelles qui concernent des milliers de jeunes et de moins jeunes, sont-elles concernées ?

Quant aux Artisans, a-t-on pris en compte les informels qui n’ont pas été recensés par l’ANSD, ceux qui travaillent en solitaire avec un ou deux apprentis (tailleurs, menuisiers, réparateurs de divers matériels…) ?

Dans quelle catégorie classe-t-on les Marchands ambulants ? Parmi les commerçants de l’informel non recensés par l’ANSD ou parmi les goorgoorlous qui ont besoin d’aide parce qu’ils ne parviennent plus à vendre leur pacotille ?



Ndiaye Dakarposte