Qui est Mohamed Béavogui, le nouveau Premier ministre guinéen?

Âgé de 68 ans, Mohamed Béavogui est né à Porédaka dans la ville de Mamou. Il est le fils de Koma Béavogui, ancien diplomate et de feue Hadja Laila, la sœur aînée feu Diallo Telli. Ce diplomate guinéen est le Directeur Général de l’Agence Africaine de Renforcement des Capacités.



Mohamed Béavogui a respectivement fréquenté l’école primaire à Coléah 3, et le lycée Donka avant d’être orienté à l’Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser en 1972.



Mohamed Béavogui est aussi diplômé en Construction Mécanique et Engins de Mines de l’Université Polytechnique de Leningrad actuellement Saint Petersburg en Russie. Il est également titulaire d’un diplôme de la prestigieuse Kennedy School of Governance de l’Université Harvard aux États-Unis.



Lors de la grève générale de janvier – février 2007, sous le règne de Lansana Conté, son nom sera évoqué par le mouvement social guinéen au poste de Premier ministre. Mais le général choisira Lansana Kouyaté, un autre diplomate



Pour son effort au développement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest, Mohamed Béavogui a été décoré par les chefs d’État de l’Afrique de l’Ouest à Banjul en Gambie.



Mohamed Béavogui vient désormais appuyer la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre en renversant le régime d’Alpha Condé.













































