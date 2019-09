Quotidien L’As : Mamadou Thierno Talla fait ses adieux et cède son fauteuil à Amadou Bâ

La première carte avait été servie le 1er septembre 2005. Quatorze ans après, je vous sers ma der à L’AS. Le temps est venu de passer la main. Définitivement. A une génération plus jeune, plus énergique et plus généreuse dans l’effort. Après vingt-six années de présence dans la presse «papier» quotidienne, les plus exaltantes et les plus enrichissantes de ma vie, je m’en vais tenter une autre expérience, plus conforme aux derniers objectifs que je me suis fixés sur terre. Le site www.toutinfo.net qui sera lancé officiellement, les études universitaires que je compte poursuivre et les livres que je compte écrire sur une cinquantaine d’années de vie consciente, toutes ces activités, me semble- t-il, sont assez suffisantes pour meubler le restant de mes jours. Plus que de survivre, L’AS vivra. Il est en de bonnes mains et nul doute que Amadou Bâ, nouveau directeur de la publication, professionnel sérieux et aguerri, sera à la hauteur de la tâche qui l’attend, lui et son équipe. Puisse la grâce divine accompagner leur challenge ! Amen ! Merci infiniment à tous les lecteurs et à tous les annonceurs qui ont permis à L’AS de tenir le pari d’exister jusqu’à ce 02 septembre 2019.



Mamadou Thierno TALLA