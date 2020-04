RAMADAN : Le message de Idrissa Seck aux Musulmans du monde et du Sénégal en particulier.

Paix et Ramadan Moubarack à l’ensemble de la Oummah, de la communauté musulmane Sénégalaise, de l’intérieur et de la diaspora, ainsi qu’à nos soeurs et frères en religion, comme en humanité.



Qu’il plaise au Seigneur des Mondes, en cette belle occasion du mois de Ramadan, de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé.



Dewenati

Idrissa SECK

Président de Rewmi