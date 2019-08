RÉORGANISATION DU PDS : ZIGUINCHOR EN PHASE AVEC ME WADE

Les différentes sections du Parti démocratique Sénégalais (PDS, opposition) de la région de Ziguinchor (sud) ont déclaré samedi être ‘’en phase avec l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, dans sa décision de mettre sur pied un nouveau secrétariat général national’’.





A l’issue d’une réunion d’informations à laquelle toutes les sections départementales et communales de la région de Ziguinchor ont pris part pour discuter de la vie du parti au niveau national et au niveau local, ‘’la décision de rester fidèle au président Wade est prise par toutes les structures militantes du PDS à Ziguinchor’’.



Le secrétaire général national du PDS a effectué récemment une réorganisation dans les instances nationales de son parti, créant plusieurs remous au sein de sa formation. Depuis plusieurs jours, le PDS est en proie à une fronde menée par des responsables dont l’ancien numéro 2, Oumar Sarr, suite à ce réaménagement.



Cette réorganisation fait la part belle à des figures présentées comme des proches de Karim Wade, qui devient secrétaire général-adjoint en charge de l’organisation, de la modernisation et de l’élaboration des stratégies politiques.



‘’Ziguinchor se félicite de ces actes posés par le frère Abdoulaye Wade qui a décidé de mettre en place une nouvelle équipe. Nous encourageons ce nouveau Secrétariat national général à poser des jalons pour un parti plus combatif, plus moderne, plus ouvert et plus proche des Sénégalais’’, a déclaré le secrétaire général communal du PDS à Ziguinchor, Toussaint Manga.



‘’Toutes les sections communales et toutes les fédérations de la région reconnaissent et restent fidèles à (l’ancien) président Wade. Nous assumerons ensemble avec lui tous les actes qu’il aura à poser’’, a insisté Toussaint Manga, par ailleurs député libéral à l’Assemblée nationale.



‘’Nous restons constants et fidèles au PDS et nous le demeurerons. Nous invitons la nouvelle équipe à redynamiser le parti’’, a souligné Monsieur Manga avant de mettre en garde ‘’ceux et celles qui tenteront de venir à Ziguinchor pour semer la confusion au sein des militants’’.



‘’A Ziguinchor la base est unie et reste fidèle au parti (…) nous ne permettrons à aucun ancien responsable dans le parti de débarquer à Ziguinchor pour défendre une autre ligne que celle déjà tracée par le camarade Abdoulaye Wade’’, a-t-il dit devant un parterre de militants en provenance de toutes les contrées de Ziguinchor.



MTN/MD (aps)