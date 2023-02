[ REPORTAGE ] ST Valentin : « L’Amour pour le meilleur et pour le pire » à travers 2 couples, 2 histoires…

Rédigé par Dakarposte le Mardi 14 Février 2023 à 18:51



Et voici qu’arrive ce jour anniversaire dédié à l’amour, la Saint Valentin qui est célébrée tous les 14 février dans le monde entier.

Comme chaque année, Dakaractu pour marquer cette journée, fait focus sur des victimes de cupidon.

Illustrer cette fête spéciale avec des interviews de couples spéciaux qui se démarquent à travers leurs histoires uniques.

Pour le menu de cette année, il vous propose deux couples qui se racontent. Deux histoires différentes qui illustrent cette expression : « l’amour pour le meilleur et pour le pire » contre vents et marées.

Deux couples dont les partenaires vivent avec un handicap physique, et qui sont parfois victimes de préjugés mais qui continuent à protéger et à défendre leur amour contre tout opposant.

Mamadou Ndiaye