La ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr, a annoncé lundi, la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants afin ’’d’aboutir à une année scolaire et académique apaisée, avec zéro perturbation’’.



"Conformément aux instructions du chef de l’Etat, il a été question de reprendre le monitoring dans le cadre du dialogue social pour aboutir à un climat apaisé avec zéro perturbation pour cette nouvelle rentrée", a-t-elle déclaré, à l’issue d’une rencontre avec des syndicats d’enseignants.



Les ministres de l’Education nationale, Mamadou Talla, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann, des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et de l’Habitat, Abdoulaye Sow, ont également pris part à cette réunion d’évaluation de l’exécution des accords de 2018, relatifs au secteur de l’éducation.



"Il a été question de reprendre les négociations et mettre en place, avec les syndicats, un agenda de travail et d’évaluation de l’exécution des accords de 2018", a précisé Mariama Sarr.



Selon elle, "entre octobre, novembre et décembre, tous les ministres vont procéder, chacun en ce qui le concerne, aux rencontres sectorielles, en relation avec les syndicats d’enseignants et les partenaires sociaux que sont la société civile et l’association des parents d’élèves".



"Et à la fin du mois de décembre, nous allons procéder à la plénière concernant tous les ministres", a fait savoir la ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public.



"Ces réunions sectorielles et plénières vont permettre au gouvernement de savoir ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, qu’est-ce qu’il faut faire", mais aussi "d’identifier les questions qui relèvent des ministères et celles qui concernent la plus haute autorité", a-t-elle ajouté.



Elle a par ailleurs fait savoir que d’autres questions à incidences financières telles que les prêts DMC, les comptes dormants et les examens professionnels avec l’élémentaire ont été abordées au cours de cette réunion, avec accords de principes de part et d’autre.



Mariama Sarr a déclaré avoir "un sentiment de satisfaction car avec la reprise de ce monitoring’’, selon elle ’’toutes les questions soulevées vont être étudiées ensemble et des solutions vont être apportées".



La reprise de cette négociation va "contribuer fortement à apaiser l’école, comme le veulent aussi bien les enseignants, le gouvernement de même que les élèves et parents d’élèves", a de son côté déclaré Abdourahmane Guèye, le porte-parole des secrétaires généraux du G7, organisation intersyndicale regroupant les sept principaux syndicats d’enseignants du pays.























