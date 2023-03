RETRAITES: EMMANUEL MACRON RECEVRA ÉLISABETH BORNE ET LES CHEFS DE LA MAJORITÉ LUNDI À L'ÉLYSÉE

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron recevra la Première ministre Élisabeth Borne ce lundi à 12 heures à l'Élysée, a appris BFMTV auprès de la présidence.



Le président de la République et la Première ministre recevront ensuite à 13h15 les chefs de la majorité - Stéphane Séjourné pour Renaissance, François Bayrou pour le MoDem et Édouard Philippe pour Horizons -, les patrons de groupes parlementaires et quelques membres du gouvernement.



La cheffe du gouvernement va présenter au chef de l'État, puis aux chefs de la majorité, la feuille de route des consultations qu'elle compte mener, a encore appris BFMTV de source élyséenne. Elle répond ainsi à la demande d'Emmanuel Macron cette semaine qui lui a confié le mandat d’élargir la majorité.



La contestation de la réforme des retraites s'est poursuivie dans plusieurs villes ce samedi, avec des cortèges rassemblant quelques centaines de personnes. Des "rassemblements de proximité" encouragés par l'intersyndicale avant une nouvelle grande journée de mobilisation mardi, avec notamment un cortège parisien qui défilera de la place de la République à Nation.



Échauffourées quotidiennes

Point d'orgue d'une semaine d'échauffourées quotidiennes, depuis le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter sa réforme au Parlement, la neuvième journée à l'initiative des syndicats, jeudi, a marqué un rebond de la mobilisation, avec entre 1,09 million (Beauvau) et 3,5 millions (CGT) de participants.



Succès éclipsé par les accusations de violences, qui visent également les forces de l'ordre: pouce arraché pour une manifestante à Rouen, cheminot "éborgné" à Paris selon SUD-Rail, syndicats "visés par le canon à eau" à Rennes...



Face aux violences l'exécutif rejette la faute sur une partie de ses opposants. "Je ne crois pas que ceux qui aujourd'hui tirent au mortier, tentent d'incendier" des bâtiments publics, "ont pour principale motivation la réforme des retraites", a déclaré dimanche Olivier Dussopt lors de l'émission politique de France Inter/France Télévisions et Le Monde. "Ils ont une volonté de désordre."



"Ceux qui protestent sont en colère, il nous faut les entendre", dit le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dans Le Journal du dimanche. Rien à voir avec "les factieux qui viennent pour semer le chaos dans le pays".



Le chef de l'État avait annoncé avoir confié cette mission à Élisabeth Borne, mercredi dernier lors d'une interview télévisée accordée aux chaînes TF1 et France 2. Emmanuel Macron n'avait pas donné beaucoup de détails sur ce qu'il attend de la cheffe du gouvernement.