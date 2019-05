Bon Ramadan à mes sœurs et frères musulmans au Sénégal et dans le monde. Que ce mois saint nous apporte paix et sagesse dans la foi et la sérénité.



Maa ngi ñaan Kooru jàmm ngir sama mbokk i jullit yu jiggéen ak yu góor yi ci Senegaal ak aduna bépp. Yal na nu weer wu tedd wii indil jàmm ak teey gu lalloo ngëm ak dal.