Rappel à Dieu de Madior Diouf : une grande figure politique et intellectuelle s’éteint

Le Sénégal pleure aujourd’hui la disparition d’un de ses fils les plus éminents. Le président Moustapha Niasse a annoncé avec émotion le rappel à Dieu, dans la nuit du 22 au 23 janvier, de Madior Diouf, figure emblématique de la scène politique et académique nationale.







Né en 1939 à Fimela, dans la région de Fatick, Madior Diouf a marqué de son empreinte le paysage intellectuel et politique sénégalais. Professeur de littérature à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), il a consacré sa vie à transmettre le savoir et à contribuer à l’édification de son pays.







Sur le plan politique, Madior Diouf fut le leader du Rassemblement national démocratique (RND), un parti fondé par le grand intellectuel Cheikh Anta Diop. Plusieurs fois ministre, il a notamment occupé le portefeuille de la Culture dans le second gouvernement dirigé par Moustapha Niasse. Visionnaire et homme d’action, il a aussi été candidat à l’élection présidentielle de 1993, marquant son engagement pour une alternative démocratique.







Son rôle au sein du RND restera dans les mémoires. Le 13 juillet 2008, il a été réélu à la tête de ce parti, symbole de son attachement indéfectible aux idéaux de Cheikh Anta Diop. Sous sa direction, le RND a continué à porter une voix singulière dans le débat politique sénégalais.







Au-delà de son parcours professionnel et politique, Madior Diouf restera dans les cœurs comme un homme de principes, profondément attaché à la justice sociale et à la culture. Son décès constitue une perte immense pour le Sénégal.







Nous nous joignons aux prières pour qu’Allah, le Tout-Puissant, lui ouvre les portes du Paradis Éternel et apporte réconfort à sa famille, ses proches et à toute la nation.







Que son œuvre et son héritage continuent d’inspirer les générations futures.







La rédaction de Dakarposte présente ses condoléances à sa famille































































source dakaractu