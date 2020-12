Rappel à Dieu de Seyda Mariama Niass : Le Khalife général de Médina Baye fond en larmes.

Recevant cet après-midi les femmes de Jamhiyatou Ansaroud-in, le Khalife général de Médina Baye a été gagné par l'émotion suite au rappel à Dieu de sa sœur, Seyda Mariama Niass.



En effet, après un exposé sur les qualités de la femme dans l'islam et les prouesses que les femmes ont accomplies dans cette religion, le Khalife général a voulu annoncer à ces dernières le rappel à Dieu de sa sœur à Dakar, mais finalement il n'a pas pu terminer sa phrase. Il a littéralement fondu en larmes devant l'assemblée visiblement attristée.



À rappeler que la défunte et le Khalife sont de même père et de même mère. Seyda Mariama Niass a fêté ses 88 ans, le 24 décembre dernier...