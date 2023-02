Rebeuss : Hannibal Djim vient d'être placé sous mandat de dépôt

L’activiste Hannibal Djim vient d'être placé sous mandat de dépôt. L’activiste et militant de Pastef attendait que son dossier soit transmis à un juge d’instruction. Chose qui est faite. Pour rappel, il a été arrêté par les éléments de la Sûreté urbaine depuis mercredi. Son compère Guy Marius Sagna a réagi à ce placement sous mandat de dépôt. « Mon frère et camarade du FRAPP Hannibal Djim vient d'être placé sous mandat de dépôt arbitrairement. Des pluies de mandats de dépôt arbitraires pour voler un 3e mandat illégal et illégitime : c'est cela Macky Sall. RÉSISTANCE ! Macky Sall n'aura pas de 3e mandat », a-t-il écrit.