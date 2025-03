Rebondissement après le cambriolage chez Cheikh Amar - Son ancien garde du corps, Bamba Faye, arrêté

Selon des informations de dakarposte, le sieur Bamba Faye, jadis préposé à assurer la garde rapprochée de l'homme d'affaires Cheikh Amar, est entre les mains des pandores de la brigade de Ouakam.



Identifié , nous revient-il, grâce à une caméra de surveillance, l' ex garde du corps de M. Amar, présumé cambrioleur de la résidence du patron de TSE a été interpellé ce jeudi par la gendarmerie.



Aussi, avons-nous appris qu'il détenait , au moment de son arrestation, une montre de luxe appartenant à son ex employeur entre autres.



L'enquête de ce cambriolage - survenu il y'a de cela quelques mois - confiée aux pandores de Ouakam doit permettre de déterminer s'il a eu des complices ou s'il a agi seul ? Quel a été son mode opératoire ? Était-ce un vol organisé ou opportuniste ?





Dans la foulée, Cheikh Amar , victime d'abus de confiance, poursuit également devant Dame Justice son ex collaborateur Bamba Faye " qui refuse de lui restituer une de ses voitures" . Il aurait détourné l’usage à son profit depuis l'année dernière, période de leur séparation.













Affaire à suivre...