Recep Tayyip Erdogan met en garde contre le risque d'une "guerre dévastatrice"

Lors d'un entretien téléphonique avec le dirigeant saoudien Mohammed ben Salmane, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre le risque d'une "guerre dévastatrice" entre Israël et l'Iran.



"Le président Erdogan a déclaré au cours de l'entretien que notre région ne pouvait tolérer une nouvelle crise et qu'une guerre dévastatrice pourrait créer des vagues de migration irrégulière vers l'ensemble des pays de la région", a indiqué la présidence turque dans un communiqué.



Le chef de l'État turc a également appelé à "arrêter" Israël, "principale menace pour la stabilité et la sécurité de la région", estimant que la question du nucléaire iranien "ne peut être résolue que par la poursuite des négociations".