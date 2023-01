Recettes de plus de 1382 milliards FCfa en 2022: Moustapha Bà magnifie les performances de la Douane sénégalaise

Le ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ, a adressé jeudi à Saint-Louis, au Directeur général de la Douane, Abdourahmane Dieye, et à l’ensemble des agents des Douanes, les félicitations appuyées du président Macky Sall, pour les excellents résultats enregistrés tant dans le cadre de la mobilisation des recettes, qu’en matière de lutte contre la fraude et d’acquis sociaux, forgeant ainsi le respect et la fierté de la Douane sénégalaise, qui a enregistré en 2022, un chiffre d’affaires de plus de 1382 milliards Cfa.



Le ministre s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Douane, marquée par une cérémonie de décoration des soldats de l’économie et une présentation du Programme de modernisation de l’administration des douanes (Promad).



Selon le ministre Mamadou Moustapha Bâ, il est heureux de constater la parfaite convergence entre la démarche de l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes) et la vision du Président Macky Sall, à travers le Pse.



En effet, a-t-il précisé, pour atteindre cet objectif d’émergence à l’horizon 2035, la stratégie adoptée postule la transformation structurelle de l’économie sénégalaise qui s’appuie nécessairement sur le développement du capital humain.



D’ailleurs, « sur ce plan, des avancées majeures sont enregistrées par la DGD dans les domaines de l’encadrement et de la formation, de la gestion des outils technologiques de traitement des données pour le partage des connaissances et des expériences ».



En outre, a-t-il souligné, des efforts considérables ont été consentis dans les domaines socio-culturel, sportif et communicationnel pour favoriser le sentiment d’appartenance à la profession douanière.



Ce qui permet in fine, a-t-il fait savoir, d’augmenter le sentiment de fierté d’appartenir à la profession douanière. Toutefois, pour un accompagnement complet de la jeune génération d’agents des Douanes, il convient de poursuivre la modernisation de la Douane pour relever les défis inhérents à la gestion des ressources humaines.



Dans ce chantier, a-t-il indiqué, la Banque mondiale appuie le Sénégal dans la formulation de plans de gestion des ressources humaines du Ministère des Finances et du Budget, qui prennent en compte la diversité des profils d’agents, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences utiles à l’Administration des Douanes.



Auparavant, le Directeur Général de la Douane, Abdourahmane Dieye, a rappelé que le choix de la Direction régionale des Douanes du Nord (DRN), pour abriter l’édition 2023 n’est pas fortuit.



A en croire M. Dieye, ce choix résulte d’abord de la pratique qui consiste, en l’organisation alternée de la JID entre Dakar et les Directions régionales situées, hors de la Capitale. Ensuite, la DRN occupe une position stratégique de zone tampon, entre le Sénégal, la Mauritanie et les pays de l’Afrique du Nord, à l’heure de la mise en œuvre de la ZLECAF.



Enfin, a-t-il fait remarquer, ses performances dans la mobilisation des recettes et la lutte contre les trafics illicites pour l’exercice 2022 témoignent de son importance dans le dispositif stratégique douanier.



Le Secrétaire Général du conseil départemental, Amath Dia et l’Adjoint au maire, Lamine Ndiaye, ont rendu des hommages soutenus aux douaniers de l’Axe-Nord, pour le travail remarquable qu’ils ne cessent d’effectuer.















































































Le Soleil