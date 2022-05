Recours de Yewwi : "J'espère que pour une fois, le Conseil constitutionnel sera compétent" (Déthié Fall)

Des élections législatives sans la liste de Yewwi à Dakar, Déthié Fall n'y croit pas. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi estime que la seule situation possible, est que le Conseil constitutionnel "dise le droit".



"J'espère que pour une fois, le Conseil constitutionnel sera compétent pour se prononcer sur ce dossier".

En effet, le leader du PRP a, ce mercredi 18 mai, déposé deux recours, l'un concernant la liste de Yaw du département de Dakar. L'objectif est de contester le rejet de ladite liste. Et pour lui, le Conseil constitutionnel ne peut faire qu'une seule chose : c'est de se prononcer en faveur de Yewwi.



Revenant sur le refus de la Direction générale des Élections (DGE) de prendre le courrier des dossiers de remplacements, Déthié Fall affirme qu'il s'agit d'une illégalité. Il tient pour responsable le ministre de l'Interieur Antoine Félix Diome qui, selon lui, "n'est pas au courant de l'évolution dans les textes".



"Antoine Diome ne sait pas que le Code électoral prend désormais en compte les cas de désistement et de remplacement" a-t-il affirmé.



































seneweb