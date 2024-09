Reddition des comptes : un ancien ministre de Macky Sall a remboursé

Selon Le Témoin, un ministre de Macky Sall a accepté de transiger pour éviter des poursuites judiciaires dans le cadre de la traque des dignitaires de l’ancien régime épinglés par les derniers rapports des corps de contrôle (Cour des comptes, Ige, Igf, Ofnac, Centif…). «Il a remboursé une très forte somme d’argent provenant de ses rapines», informe le journal.



S’il s’est gardé de révéler son identité, Le Témoin souffle que l’ancien ministre concerné est originaire de Dakar et a été «cité dans le casse du siècle». Sans plus de précision.



Dans le cadre de la traque des personnalités épinglées par les corps de contrôle, le procureur de la République a actionné la Dic et la Section de recherches de Colobane. Munis des différents rapports transmis par le parquet, les enquêteurs devraient bientôt démarrer les auditions





























































































Seneweb