Réforme fiscale : le Sutt dépose un préavis de grève et dénonce un "démantèlement du Trésor"

Dans un entretien à L’Observateur, le secrétaire général El Hadj Dioumorou Dia accuse l’administration fiscale et des douanes de vouloir reprendre la main sur le recouvrement des impôts locaux. Une compétence historique du Trésor.



« C’est une volonté manifeste de confisquer une compétence qui a toujours été nôtre. C’est un processus continu de démantèlement de l’Administration du Trésor », dénonce-t-il.



Le syndicat juge la réforme « injustifiée et inopportune ». Pour faire plier l’autorité, le Sutt a déposé un préavis de grève et réclame l’arbitrage du ministère des Finances, tant que le texte est encore au stade de projet de loi.



« Pour l’instant, c’est au stade de projet de loi, et nous demandons à l’autorité d’arbitrer avant que les mesures finales du texte ne soient arrêtées et que le texte n’arrive en Conseil des ministres ou à l’Assemblée nationale », précise El Hadj Dioumorou Dia.



Le ton est grave. Le secrétaire général souligne que « jamais dans l’histoire du Sutt, nous n’avions pensé à aller en grève ».



Mais cette fois, le syndicat dit prêt à « déployer l’ensemble de ses moyens d’action » pour défendre ses prérogatives face à des « intérêts qui dépassent le cadre corporatiste ».

























































igfm