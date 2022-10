Réhabilitation du Stade Iba Mar Diop: Les commerçants et artisans impactés crient au complot

Ils comptent se faire entendre, ce mardi 11 octobre. Eux, ce sont les commerçants et artisans du Stade Iba Mar Diop de la Rue 1 à la Médina, impactés par le projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop dans le cadre des jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 au Sénégal.



Regroupés autour d’un collectif, ils dénoncent «une mascarade de complot, de vol flagrant et une confiscation de leurs droits orchestrées par les autorités qui entendent les déguerpir sans indemnisation préalable, sans recasement ni accompagnements sociaux».



Selon leur président Ibrahima Fall, ledit collectif face à la sauvegarde de ses droits, ses intérêts, refuse tout lobby prédateur. «Nous rejetons l’indemnisation entre 1.000 000 et 1 300 000 proposée à nos membres. Nous sommes 3 000 membres composés de tailleurs, cordonniers, vendeurs, riverains, restaurateurs, mécaniciens, imprimeurs, entre autres et exigeons justice avec l’application et le respect du barème aux normes standards, le paiement correct et intégral de tous ses droits », dit-il. Avant de laisser entendre: «Après près d’un demi-siècle de présence sur ces lieux que nous avons transformés en un viatique, un poumon économique, nous ne quitterons pas sans avoir intégralement recouru à tous nos droits ».



































seneweb