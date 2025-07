Rejet du rabat d’arrêt de Sonko : La colère de ses avocats…

«Si nous venons ici, devant la Cour suprême, alors que tout le monde connait les péripéties qu’on a traversées durant cette procédure en première instance comme à la Cour d’appel, où des juges ont tordu le droit, et on vient ici pour conforter la décision de ces Juges, cela ne me surprend nullement de ce premier président de la Cour suprême qui s’appelle Souleymane Kane», a dénoncé Me Oussynou Fall.



Pour l’avocat du Président de Pastef, la décision de la Cour suprême, dont les chambres réunies ont déclaré leur requête en rabat d’arrêt irrecevable et condamné le leader de Pastef aux dépens, ne se justifie pas.



Du côté des avocats de Mame Mbaye Niang, l’heure était plutôt à la joie : «Mame Mbaye Niang a gagné et a tout gagné. Il a toujours gagné. Nous nous réjouissons de notre Justice qui a fait preuve de courage, d’indépendance de lucidité pour le Sénégal. Les sénégalais doivent être fiers de la Cour suprême», a déclaré Me Elhadj Diouf.

































































Igfm