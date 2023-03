Relance de la Course des Garçons de café : Rencontre avec le Directeur Général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique.

J'ai eu l'opportunité de rencontrer le Directeur Général de l'Agence Sénégalaise de promotion Touristique pour discuter de la relance de la Course des Garçons de Café, une compétition populaire que nous avons organisée aujourd'hui pour la première fois en 2019.



La Course des Garçons de Café est un évènement unique qui met en avant les compétence et l'endurance des garçons de café du Sénégal. C'est une compétition qui permet de promouvoir la culture Sénégalaise et de dynamiser le secteur touristique du pays.



Lors de notre rencontre,j'ai remis au Directeur Général de l'Agence Sénégalaise de promotion Touristique le dossier de la course ainsi que les détails de l'événement. Nous avons proposé des possibilités de partenariats et de collaborations pour faire de cette deuxième édition de la Course des Garçons de café un succès retenu.



Le Directeur Général s'est montré très enthousiaste à l'idée de relancer cet évènement et a promis de nous apporter tout son soutien pour faire de cette course un moment fort de la promotion touristique Sénégalaise.



Nous sommes convaincus que la Course des Garçons de Café est une occasion unique de promouvoir la richesse culturelle du Sénégal et de mettre en avant les talents des garçons de café du pays. Nous apporterons que cet évènement contribuera à attirer de nombreux touristes et à dynamiser l'économie locale.



Nous sommes impatients de travailler avec l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique pour organiser ce concours et faire de cette deuxième édition de la Course des Garçons de Café un succès retenu.



Nous remercions le Directeur Général de l'Agence de Promotion Touristique pour son accueil chaleureux et son soutien précieux.



Berenger Pape N'gom Président des Hôteliers du Sénégal et Membres du conseil national du Tourisme.