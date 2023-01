Religion : Médina Baye célèbre aujourd'hui sa grande ziarra.

La cité religieuse de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass célèbre ce vendredi 13 janvier sa grande ziarra annuelle.



Institué par le guide religieux, cet événement fait partie des activités phares de la cité. Ainsi, la journée d'aujourd'hui sera consacrée aux visites de courtoise des talibés qui sont en train de venir de tous les coins et recoins du Saloum, du Ndoucoumane et des pays limitrophes.



Les délégations vont ainsi remettre leurs "adiyas" aux guides religieux. Et comme chaque année, chacune d'entre elles, de même que les particuliers, essayent de revoir à la hausse leurs enveloppes de l'année dernière. Du coup, les contributions de 200.000 Fcfa de la précédente ziarra vont passer à 500.000 Fcfa voire 1.000.000 de Fcfa. Ladite ziarra est en effet une occasion pour les talibés de manifester leur générosité et leur dévotion à Baye Niass et à sa famille. C'est la raison pour laquelle, plusieurs millions de Fcfa sont envoyés chaque année par les talibés vivant au Nigéria, aux États-Unis, en Mauritanie, en Gambie, au Soudan, en France etc...



Cette ziarra est communément appelée "ziarra Xaaliss". La ziarra "Dougoup ou mil" aura lieu le 27 prochain...













































dakaractu