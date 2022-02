Remaniement attendu – Pas si imminent que ça !

Le remaniement, tant attendu, ce n'est pas seulement un feuilleton qui passionne le microcosme. Des hommes et des femmes, politiques ou société civile, qui espèrent le coup de fil de la Présidence de la République- particulièrement du maitre des céans- des ministres qui au contraire le redoutent, des observateurs qui composent et recomposent le futur gouvernement. C'est aussi l'affaire des Sénégalais. Car au-delà du casting, qui ne laisse pas complètement indifférente l'opinion, c'est le cap, maintenu ou pas par le Président Macky Sall, c'est la ligne politique on ne peut plus décriée, qui sont en jeu.



Les ministres, Directeurs Généraux entre autres Sénégalais sont, pourrait-on dire, sur le gril, autrement dit, ils sont légion à piaffer d'impatience qu'un nouveau chef de l'ossature gouvernementale soit enfin nommé suivi, bien évidement, du remaniement.

En ce qui concerne le PM, plusieurs noms circulent dans la presse concernant la personnalité qu’il choisira : Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba ? Aminata Niane? Aly Ngouille, ou Antoine Felix Abdoulaye Diome, ... Retour probable de Mimi Touré ou Boun Abdallah Dione ?

Toutes ces hypothèses ont été évoquées et bon nombre d' analystes ont conclu "que ce remaniement aura lieu juste après l’inauguration du Stade du Sénégal".

Que nenni! D'autres sources de dakarposte, jusqu'ici fiables, s'accordent à nous apprendre autre chose. À les en croire, les choses vont durer trois plombes. En d'autres termes, le commun des Sénégalais veut aller plus vite que la musique; "c'est à dire qu' ils veulent hâter les choses, or, qui connait Macky sait qu'il n'est pas du genre à agir pas avec précipitation".

En fait, selon nos informateurs, Macky Sall ne procèdera à ce remaniement qu’après les prochaines législatives qui ne se tiendront que le 31 juillet 2022.

"On ne sait jamais, l'opposition peut encore gagner les législatives et Macky, qui a été formé à bonne école, souhaite ardemment renaître de ses cendres, c'est à dire qu'il viserait que ses ministres et autres DG apprennent entre temps de leurs échecs lors des récentes locales pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais, bon lui seul (le Président Sall) sait" nous confie, au bout du fil, un observateur averti avant de renchérir que c'est un pari pour le Président de la République, par ailleurs chef de file du parti politique au pouvoir, à quelques mois des législatives.



Selon notre interlocuteur, celui qui tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif fait face à un dilemme depuis plusieurs semaines, précisément depuis les locales: se réinventer sans pour autant se renier. Pour lui, l'un des moyens aux fins d'y parvenir n'en demeure pas moins un remaniement ministériel.

Seulement, son ampleur et ses contours restent encore à définir notamment avec la nomination d'un premier ministre. Quelle option privilégiera le président de la République? À quand le remaniement tant attendu? Qui sera le nouveau chef du gouvernement? Mystère et boule de gomme! Du moins, pour le moment, car les radars fureteurs de dakarposte, continuent de "creuser" aux fins d'en savoir davantage.







clounjay@yahoo.fr