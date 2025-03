Remise du Rapport annuel du Médiateur de la République- Le Chef de l’État réaffirme son engagement à traduire ces recommandations en actions concrètes

La remise du Rapport annuel du Médiateur de la République est un moment essentiel de notre vie institutionnelle. Elle illustre une tradition profondément ancrée au Sénégal : celle du dialogue et de la concertation, clés d’un État à l’écoute des citoyens et soucieux de rechercher des compromis dynamiques sur les grandes questions nationales.



Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué la pertinence des recommandations formulées, qui touchent à des enjeux majeurs :



• L’exécution des décisions de justice

• L’humanisation de la détention

• La réforme foncière et la sécurité routière

• L’amélioration de la qualité du service public



Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement à traduire ces recommandations en actions concrètes, en veillant à leur mise en œuvre effective. Car une gouvernance efficace repose sur une Administration au service du citoyen, guidée par la transparence et l’équité.