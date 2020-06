Rencontre vendredi avec les syndicalistes et acteurs de l'éducation: Mamadou Talla prépare activement la réouverture des classes.

Va-t-on vers la reprise des cours après un report rocambolesque ? Il est en tout cas plus que temps, si on veut sauver l’année scolaire. En effet, alors que les écoles ont ouvert leurs portes presque partout en Afrique, au Sénégal, les élèves sont encore obligés de rester à la maison. Et si rien n’est fait, le Sénégal risque les catastrophiques retombées d’une année blanche. Pour éviter une telle situation, le ministre de l’Éducation nationale a rencontré les syndicalistes et autres acteurs de l’enseignement pour parler d’une probable reprise des cours.



