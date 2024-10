Réponse à Sonko et Diomaye – Qui Macky Sall cherche-t-il à tromper ?

C’est par des mots très durs qu’un Pastéfien de nos connaissances tacle Macky Sall, après que ce dernier ait accordé une interview à Bloomberg, dans laquelle il affirme avec force qu’il a laissé un Sénégal prospère avec tous les voyants au vert. Dans cette interview, l’ancien président prétend que si la note du Sénégal établie par Moody’s s’est dégradée, ce serait à cause des déclarations de Sonko. Ce dernier avait alerté sur la situation catastrophique de l’état de nos finances publiques, sur le surendettement improductif et sur les faux chiffres communiqués au Fmi pour s’endetter davantage et encore, et encore.

Pour Macky Sall, ce sont les propos de Sonko qui sont à la base de la dégradation de la note de notre pays.

Faux et archi-faux rétorque notre Pastéfien qui traite Macky Sall de « menteur, chef de gang de voleurs, larbin de Macron, traitre qui a vendu son pays à des lobbies étrangers » ! Waaw on voit bien que notre ami n’est guère tendre avec Macky, mais il donne des arguments :

Selon lui, Macky a dépensé plus de 60.000 millards en 12 ans pour zéro industrialisation, faisant grimper le taux de chômage de 11% à 23%. Il aura dépensé plus de 1000 milliards pour un train Dakar-Diamniadio (le fameux TER) alors qu’avec cette somme il aurait pu avoir un train Dakar-Tamba plus rentable et qui aurait pu générer des milliards.

Si Moody’s a dégradé la note du Sénégal, c’est parce qu’elle a reconsidéré sa position comme le Fmi après les courageuses révélations du nouveau gouvernement sur l’état réel de nos finances publiques, contrairement aux résultats falsifiés par le « Monarque de Marrakech ». Et pan sur le bec !