Report de la conférence des Nations unies sur la création d'un État palestinien à la suite des frappes israéliennes sur l'Iran

Le président français Emmanuel Macron a annoncé le report de la conférence internationale prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU, à New York, pour relancer la solution à deux États, israélien et palestinien, qu'il devait coprésider avec l'Arabie saoudite, en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient après qu'Israël a lancé des frappes à grande échelle sur l'Iran vendredi : "je le dis avec la plus grande clarté, le risque de cette marche vers l'arme nucléaire de l'Iran menace la région, l'Europe et, plus généralement, la stabilité politique collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran possède la bombe atomique parce que c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous."





Face à l'escalade, la France et l'Allemagne renforcent la protection des sites juifs et bâtiments diplomatiques israéliens. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont souligné leur soutien à Israël, mais ont également exhorté Tel Aviv et Téhéran à cesser les attaques.