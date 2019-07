Report des élections locales :Le PDS dit niet

Le report des élections locales est loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique. Pratiquement tous les partis qui ne prennent pas part aux concertations politiques dans le cadre du Dialogue National, rejettent tout renvoi du scrutin. Le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) ne veut pas entendre parler d’un renvoi des locales. Déjà que son leader, Me Abdoulaye Wade, a lancé le plan de guerre. Le consensus au sein de la commission politique du dialogue national ne l’engage pas. Selon Assane Ba, on ne peut pas parler de consensus sans le Pds, qui reste le parti le plus représentatif. Il qualifie d’illégale la décision de reporter les locales parce qu’elle viole le code électoral. A l’en croire, le communiqué du Général Mamadou Niang n’a aucune valeur juridique et ne saurait, par conséquent, renvoyer les élections.