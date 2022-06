Représailles aux casseroles : Deux étudiants de Pastef poignardés à l’Ucad, une étudiante de Frapp menacée de mort

Deux étudiants de Pastef, Mohamed Thiam dit Nabi et Amadou Sow, ont été poignardés avant-hier nuit à l’Université de Dakar. Le premier a été le plus touché. Mouhamed Thiam a reçu plusieurs coups de couteaux de ses agresseurs qui l’ont trouvé dans sa chambre. Ses camarades ont dû l’évacuer aux urgences de l’hôpital Principal pour une prise en charge adéquate.



D'après "Le Témoin", sa vie ne serait plus en danger. Il a été moins chanceux qu’Amadou Sow qui a eu des blessures moins graves. Ce même Amadou Sow avait déjà été agressé une fois plus précisément, à la veille du concert des casseroles, il avait subi une attaque de nervis. Ce ne sont pas seulement les deux étudiants de Pastef qui ont été agressés.



En effet, une autre étudiante du nom de Khady Badiane du mouvement Frapp de Guy Marius Sagna, aurait été l’objet de menaces de mort. Ces informations ont été confirmées par un membre du directoire de Pastef joint au téléphone. Mouhamed Thiam dit Nabi et Amadou Sow l’ont en tout cas échappé belle.