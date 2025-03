Reprise des combats de lutte : les conditions posées par la ministre des Sports

La ministre des Sports a présidé une réunion ce 18 mars avec les acteurs de la lutte et les services du ministère de l’Intérieur pour discuter sur les conditions de réouverture de la lutte.



Au sortir de la rencontre, plusieurs mesures ont été prises par Khady DIENE GAYE pour encadrer le secteur et permettre que les combats de lutte se déroulent sans bavures et en toute sécurité, du début et à la fin de l’événement.



Pour cela, la tutelle annonce le changement des horaires des combats. Désormais, le grand combat va être sifflé à 18h30. Au plus tard à 19 heures, le stade devra être vidé.

Du côté du prometteur, il lui est permis de vendre au maximum 20 000 billets sur les 22 000 places disponibles à l’Arène nationale.



Concernant les lutteurs, leurs itinéraires vont être désormais tenus secret et escortés par la police qui va choisir le chemin qu’ils vont devoir emprunter.



La ministre annonce un arrêté ministériel d’ici la semaine prochaine pour officialiser ses décisions et les rendre plus explicites. La reprise des combats de lutte est prévue après le Ramadan.





























Walf