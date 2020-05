Reprise des cours : les syndicalistes et inspecteurs listent leurs conditions

Les syndicalistes et les inspecteurs de l’éducation énumèrent les conditions favorables à la reprise des cours le 2 juin.

Alcantara Sarr du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l’éducation demande le respect de la distanciation sociale dans les classes, assurer le transport par Dakar Dem Dikk des enseignants qui sont dans les régions, le test au Covid-19 de l’ensemble des enseignants et administratifs qui s’occuperont des élèves et leur doter de masques. Sans le règlement de ces préalables, les inspecteurs pensent qu’il est ‘’illusoire de ramener les élèves et enseignants dans les écoles’’.

Mamadou Lamine Dianté ancien coordonnateur du Grand cadre quant à lui pense qu’il tout simplement impossible de créer les conditions optimales pour une reprise des cours le 2 juin.