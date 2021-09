Reprise des tournées économiques : Macky prépare la conquête du Sud

Le chef de l’État reprend ses tournées économiques. Après le Fouta, le Djoloff, le Centre et l’Est du pays, Macky Sall prépare la conquête du Sud.I l est annoncé à dans le Sud du pays.



D’après Le Témoin, le chef de l’État est annoncé dans la région de Sédhiou où il procédera, prochainement, à l’inauguration de l’Hôpital de niveau 2 de 150 lits.



Depuis 2012, Macky Sall a engagé un programme de désenclavement et de développement de ces régions administratives, avec la réalisation notable du Pont sur le fleuve Gambie, le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones sud, à des tarifs accessibles aux populations afin de relancer l’économie locale.