Reprise du trafic interurbain : Youm apporte des précisions

Les restrictions sur le trafic interurbain levées, la reprise des transports publics est projetée à dimanche, selon le ministre Oumar Youm. Ce, avec quelques nouvelles mesures :1- Les seules gares routières autorisées à fonctionner sont les gares interurbaines et urbaines officielles. Autrement dit, toutes les gares routières qui officient sans autorisation sont fermées. Tous les transporteurs, sans exclusive, sont tenus d’organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares officielles. Pour la région de Dakar, la Gare des Baux Maraîchers est la seule autorisée à opérer des départs et arrivées des véhicules de transports de voyageurs vers les autres régions.2- Toute sortie ou entrée d’une gare interurbaine officielle par un véhicule est assujetti au remplissage d’un manifeste dûment tenu par le déclarant responsable de ladite gare. Le nom et le (s) prénom (s) de chaque passager, les références de sa carte d’identité nationale, son lieu de destination finale ainsi que les références d’au moins une personne habitant le lieu de destination seront consignés dans ce document. Le gestionnaire de la gare devra s’assurer de la bonne tenue du manifeste qu’il présentera immédiatement sur demande des autorités habilitées.3- Une équipe sanitaire disposant du matériel nécessaire sera positionnée par le Ministère chargé de la Santé dans les gares officielles ouvertes au trafic interurbain. Cette équipe effectuera systématiquement un test rapide pour détecter l’infection par la COVID-19 sur chaque passager. Le résultat du test devra être connu et communiqué au passager et à la personne contact qu’il a indiqué, avant son arrivée au lieu de destination.4- L’exploitant de la gare et le responsable de l’équipe sanitaire sont tenus d’informer immédiatement l’autorité administrative territorialement compétente du lieu de destination du véhicule (gouverneur, préfet), au cas où un test est déclaré positif sur un passager.5- Avant tout départ, les conducteurs ont l’obligation de nettoyer et désinfecter leurs véhicules, avec les produits appropriés. Ils s’assurent du lavage des mains des usagers ou de l’utilisation de gels hydro-alcooliques, ainsi que du respect port systématique du masque par tous les voyageurs.6- Le voyageur est tenu d’observer tous les règlements administratifs et sanitaires en vigueur dans les gares routières et dans le secteur des transports routiers en général. En particulier, il a l’obligation de se laver les mains ou de d’y appliquer un gel hydro-alcoolique avant d’accéder à bord du véhicule. Il doit obligatoirement et dûment porter un masque.