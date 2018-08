Responsable socialiste à Guédiawaye, Cheikh Mouhamadou Diop quitte Ousmane Tanor Dieng : «Le Ps est couché devant l’Apr !» dénonce-t-il

C’est un désaveu cinglant que vient d’essuyer Ousmane Tanor Dieng, tout-puissant et inamovible Secrétaire général du Parti socialiste. Après Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall et tant d’autres socialistes de conviction qui se sont débarrassés de sa tutelle, voilà que l’un des cadres du parti les plus engagés politiquement et les plus intellectuellement assis vient de rendre sa démission. Il s’agit de Cheikh Mouhamadou Diop, responsable du parti à Guédiawaye et membre de la cellule des cadres du PS. Après avoir avalé des tas de couleuvres pendant plusieurs années de compagnonnage avec la coalition Bennoo Bokk Yaakar, ce jeune écrivain de 32 ans, amoureux du sport et très actif dans les mouvements associatifs depuis sa tendre enfance a décidé de rompre d’avec son parti de cœur. Non sans y avoir réfléchi sereinement dit-il. C’est ainsi qu’en début de semaine il a réuni toute sa famille et ses amis politiques pour les informer de sa décision et recueillir leurs avis. Tous ont compris ses arguments et la plupart lui ont renouvelé leur soutien et leur intention de l’accompagner dans les actions qu’il entend accomplir pour le futur. Joint au téléphone par dakarposte, Cheikh Mouhamadou Diop exprime son dépit et la patience dont il a fait preuve pendant quatre longues années pour respecter la discipline de parti. Jamais il n’a été d’accord avec la direction du PS mais il a toujours accepté les décisions de Tanor… avec beaucoup de réserves.