Restaurant Kheweul Gui : Habib Fall, qui avait poignardé à mort son collègue, envoyé en prison

Habib Fall (28 ans) qui a poignardé à mort son collègue Habdallah Fall (25 ans) a passé sa première nuit en prison.



Il a été placé sous mandat de dépôt, hier, pour assassinat par le juge du 1er cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, informe Libération.



Le présumé meurtrier et la victime travaillaient au restaurant Kheweul Gui sis à Pikine Texaco.



Tout est parti d’une violente altercation au cours de laquelle Habib a traité son collègue d’homme susceptible et belliqueux. Une remarque qui n’a pas plu au présumé meurtrier.



Ce dernier, très furieux, retrouve Habdallah dans la cuisine, sort un couteau de ses habits et le poignarde au thorax.