Restitution du Passeport de Sonko et levée de son contrôle judiciaire : La décision du parquet tombe

La convocation du leader du Pastef Ousmane Sonko, suite à son différend l’opposant à la jeune masseuse, s’était soldée par des manifestations, qui se sont déclarées au mois de mars dernier.



Ce, après que son immunité parlementaire a été levée par ses pairs députés à l’Assemblée nationale. Ainsi, la justice sénégalaise avait entendu le mis en cause Ousmane Sonko qui était accusé de viol sur la jeune masseuse, troubles à l’ordre public…



Le parquet avait décidé de confisquer le passeport de Ousmane Sonko et de le placer sous contrôle judiciaire. Mais, il y a plus de deux semaines, les avocats de Ousmane Sonko avaient déposé deux requêtes auprès du juge d’instruction pour la restitution de son passeport et la levée de son contrôle judiciaire.



A cet effet, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, dans un réquisitoire en date du 3 novembre transmis au juge du 2e cabinet, a opposé son veto.



Toutefois, rapporte le quotidien Libération qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, le dernier mot revient au magistrat instructeur qui peut suivre à la lettre le parquet ou passer outre















































senenews