Retard du vol inaugural d’Air Sénégal sur Washington : Alioune Sarr avait oublié son passeport et son ordre de mission

La faute : le ministre en charge des Transports aériens et du Tourisme, Alioune Sarr était arrivé à l’aéroport sans son passeport. Et même sans son ordre de mission, soufflent certaines sources dans la délégation.



Ce qui, entre autres, n’a pas manqué, d’avoir une incidence sur le décollage de l’avion, nous dit-on là où des sources proches du ministre. confirment qu’il était arrivé à l’aéroport internationale Blaise Diagne de Diass (Aibd) “bien avant minuit alors que le vol était prévu pour 01 heures 30 et que s’il y a retard ce n’est pas lui le responsable.



Une thèse que nous n’avons pas pu vérifier auprès du transporteur Air Sénégal où le chargé des relations presse di n’avoir “aucune information” sur cet incident.

