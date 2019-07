Retour des ténèbres à Ziguinchor : Un concerts de casseroles pour dénoncer la Senelec

«Nous n’avons pas, ma famille et moi, suivi le match du Sénégal contre le Kenya à cause de ces coupures d’électricité. C’est à la limite une honte pour un pays qui dit vouloir offrir de l’électricité à la Guinée-Bissau alors qu’il ne peut même pas servir ses populations », dénonce le père de famille, Pape Boubacar Badji. Des «blessures» intempestives d’électricité qui ont fini de plonger les populations dans l’indignation et la désolation totale. «Nous n’excluons dans les prochains jours, de descendre dans les rues de Ziguinchor pour, à travers des concerts de casseroles, dénoncer la Sénélec», alerte Pape Boubacar Fall, un habitant du quartier de Lyndiane.



«L’objectif de ce concert de casseroles sera principalement de désavouer la société nationale d’électricité. Il trouve bien sa justification dans ces coupures de courant qui commencent à perdurer », ajoute à son tour l’étudiante en 3 éme année à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, Ndéye R. Mbaye. Replongées dans le calvaire de ces coupures intempestives d’électricité, les populations ne trouvent aucune explication valable par rapport à cette situation qui a fini de les plonger dans les noirs. «Nos matériels électroménagers sont tombés en pannes, nos produits ou denrées alimentaires ne cessent de pourrir par quantités impressionnantes et nous mangeons le soir sous le feu des bougies, à savoir dans l’obscurité », se désole Jean Marc Diatta. Du côté de la Sénélec, on parle de défaillances techniques, «des équipes sont sur le terrain et elles y travaillent pour une meilleure fourniture rapide de l’électricité à nos populations», nous-a-t-on confié. Dépitées par cette situation et en attendant le retour à la normale du jus, les populations devront mettre en mal leur patience et supporter leur calvaire.









