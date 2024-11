Reug Reug : "J'ai reçu une offre de trois milliards Fcfa pour croiser Ngannou"

Oumar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, a révélé hier, dans l'émission Boot Matinal d’Éric Favre TV, avoir reçu une offre pour un combat en MMA contre Francis Ngannou. L'actuel champion des poids lourds du One Championship a précisé qu’il pourrait toucher plus de 3 milliards de FCFA, tandis que la proposition pour le Camerounais serait de 6 milliards de FCFA.



Reug Reug, qui se rapproche d’une reconnaissance internationale, a vu son succès face à Anatoliy Malykhin le 8 novembre dernier ouvrir la voie à de grandes opportunités. "Je dois d'abord défendre ma ceinture et voir si une chance de combattre contre Francis Ngannou se présentera", a-t-il expliqué hier dans l’émission.



L’enfant de Thiaroye garde un espoir vif. "Après ma victoire, des producteurs espagnols nous ont soumis une offre très lucrative pour affronter Ngannou. Ils ont proposé 15 millions de dollars (soit environ 9,3 milliards de FCFA), avec 10 millions de dollars (6,2 milliards de FCFA) pour Ngannou et 5 millions de dollars (3,1 milliards de FCFA) pour moi."



Le combattant sénégalais a précisé que les producteurs espagnols avaient assuré que si les deux parties acceptaient le combat, les fonds seraient déposés sur des comptes bancaires pour garantir les paiements, avant la signature des contrats et le début de la préparation pour le combat.

































































Le Soleil