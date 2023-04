Réunion du comité exécutif de la Fsf : Houleux échanges entre Me Augustin Senghor et Lat Diop

La réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a été houleuse hier. Et pour cause, souligne Record, le président de la Fsf, Me Augustin Senghor, et le président de Guédiawaye Fc, Lat Diop, se sont invectivés devant une assistance médusée.



Selon le journal spécialisé du Groupe futurs médias (Gfm), tout est parti de l’amendement de l’ordre du jour par le Directeur général de la Lonase, faisant remarquer qu’avant de poursuivre les travaux, il fallait d’abord régler un certain nombre de points dont celui relatif aux finances de l’instance. Cela surtout, a-t-il motivé, après la démission du président de la commission, Abdoulaye Fall.



Ce faisant, relate Record, Lat Diop a “frontalement” attaqué Me Augustin Senghor, l’accusant “d’avoir mis son coude sur le fonctionnement des commissions de la Fsf”, qui, martèle-t-il, “ne travaillent pas.” Et, a-t-il enfoncé le clou : “après la démission d’Abdoulaye Fall de la commission des Finances, personne ne sait ce que gagne l’instance et où est logé son compte en banque.”



La réplique n’a pas tardé. Dans sa riposte, le président de l’Us Gorée a traité Lat Diop “d’indiscipliné et d’arrogant.” Il ajoutera que la présence du président de Guédiawaye Fc est toujours source de problème.



La scène a installé un malaise. Si Amadou Kane est intervenu en sapeur-pompier, Abdoulaye Fall, lui, a réitéré sa démission. Record précise que Lat Diop qui le remplace au pied levé ne tardera pas à convoquer une réunion.























































