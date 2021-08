Réussite des jeunes et des territoires ruraux : Les coordinateurs des neuf pays d’Afrique en conclave à Dakar

Pour rappel, 120 centres de formations sont concernés par ce programme. Ils ont accompagné la formation de plus de 7000 jeunes et adultes en 2018. Les MFR adoptent une démarche pédagogique favorisant le lien entre formation théorique et immersion professionnelle, grâce à l’alternance. Par leurs missions d’accompagnement socio-professionnel des jeunes et adultes, elles participent au dynamisme des territoires ruraux. Les Unions nationales fédèrent les MFR de leur pays en les accompagnant dans leur structuration, et en développant la qualité et la reconnaissance de l’offre de formation.

Elles assurent leur représentation aux niveaux national et international. En 2020 : 9 pays - 127 MFR - 6569 jeunes formés dont 3265 filles et femmes 2516 jeunes formés en Formation initiale dont 885 filles et femmes. 4053 jeunes formés en Formation continue dont 2380 filles et femmes.