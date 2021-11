Révélations du leader de Pastef – Qui est le plus violent en politique ? Selon Sonko c’est Macky Sall et ses alliés !

Tant à Dakar que dans les régions (Fouta, Casamance entre autres), Le parti d’Ousmane Sonko a été l’objet e violences inouïes. A en croire l’intéressé, toutes ces violences sont le fait de responsables apéristes ou de leurs alliés sans pour autant que Macky Sall lève le plus petit doigt. Toutes les victimes de ces violences n’ont jamais pu obtenir gain de cause auprès des tribunaux et jamais un véritable enquête n’a été ouverte pour identifier et sanctionner les fautifs. Selon Sonko, c’est bien le président Macky Sall qui est le principal responsable de tous ces actes car il les cautionne avec plaisir. Jamais il n’a condamné ces actes, au contraire il semble boire du petit lait à chaque fois que cela se produit. Les auteurs de ces violences sont reçus au Palais et les victimes sont refusés d’accès dans le saint des saints. Ce qui signifie, à ses yeux que tous ces actes sont commandés, commandités par Macky Sall en personne. Sa conclusion est donc claire, c’est bien Macky Sall qui est le plus violent de tous les Sénégalais.

A-t-on mené une enquête pour savoir qui a tué sauvagement Mariama Sagna ? Et l’attaque de son domicile familial à Ziguinchor où l’on a arraché des fiches de parrainage de Pastef ? Et celle organisée dans le Fouta par le patron de l’Apix ? Tous ces actes sont restés impunis et plus personne n’en parle. Dommage !