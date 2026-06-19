Révision constitutionnelle : SONKO fixe un ultimatum à Diomaye

L’Assemblée nationale a tenu, ce vendredi 19 juin, sa Conférence des présidents, au cours de laquelle le président de l’institution est revenu en détail sur la proposition de loi portant révision de la Constitution. Selon les informations rapportées par Dakaractu, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane SONKO, a informé le Bureau qu’il «n’avait, à ce jour, reçu aucun retour du président de la République sur l’avis qui lui avait été soumis». Face à ce silence de l’Exécutif, le chef du Législatif a décidé de fixer un délai butoir au lundi 22 juin, précisant qu’à l’issue de cette date, «et indépendamment de la réponse de l’Exécutif, le Bureau de l’Assemblée nationale sera convoqué pour poursuivre la procédure législative».



Il a également réitéré sa volonté de voir cette proposition de loi examinée avant la clôture de la session ordinaire en cours.





A noter que l’Assemblée nationale attend toujours le dépôt de deux textes majeurs : la loi de finances rectificative et le débat d’orientation budgétaire, déjà adoptés en Conseil des ministres.































































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