Rififi à la mosquée de Karack : Le procureur se saisit du dossier

D’après "Les Echos" qui donne la nouvelle, le parquet envisage d’engager des poursuites judiciaires et compte infliger des sanctions à toutes les personnes dont la culpabilité serait retenue.



En effet, le commissariat de Dieuppeul, en charge du dossier, a reçu des instructions du parquet qui lui ordonne d’entendre les responsables, de chercher l’origine de la bagarre, d’identifier toutes les personnes ayant participé à la rixe, de les entendre, en vue d’éventuelles poursuites judiciaires.



Pour rappel, il semblerait que deux camps, celui de l’imam Ndiaye et de celui de l’imam Diop, se disputaient, à cause de 5 millions de francs Cfa qui auraient disparu de la caisse de la mosquée.



Cependant, l’information portant sur le détournement de 5 millions de francs Cfa, a été démentie par le comité de gestion, qui prétend que c’est la présence de personnes étrangères au quartier venues par des cars «Ndiaga Ndiaye» et qu’ils soupçonnent être des militants politiques, qui a provoqué la bagarre.















Senenews.com