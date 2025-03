Risques d'accident sur la VDN3- L'alerte de Willy Ndaw !

Il y a un phénomène inquiétant qui prend de l’ampleur à l’entrée de la VDN3. Des taxis, bus et clandos ont transformé cet endroit en garage improvisé, bloquant une bonne partie de la voie et attirant de plus en plus de passagers qui en font un arrêt sauvage. Pourtant, des gendarmes sont souvent postés juste à côté, mais ils semblent complètement fermer les yeux sur la situation.



Ce chaos permanent ne fait qu’augmenter les risques d’accidents. Piétons qui traversent n’importe comment, véhicules qui s’arrêtent brutalement, embouteillages en pleine zone de passage… tout est réuni pour qu’un drame se produise.



Il ne faudrait pas que les autorités attendent une catastrophe pour réagir. La sécurité des usagers est en jeu et il est urgent de remettre de l’ordre avant qu’il ne soit trop tard.









NoppiWuma

Willy Ndaw