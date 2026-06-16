Ruée vers les maillots des Lions : le numéro 10 et deux cadres de l'équipe font exploser les ventes

L’entrée en lice des Lions de la Teranga sur la scène africaine et mondiale favorise un véritable dynamisme commercial autour de la vente de maillots et d’accessoires destinés aux supporters. À quelques heures de la rencontre Sénégal-France, les fans commencent déjà à s’approvisionner. Les commerçants, quant à eux, s’attendent à une forte affluence dès le jour du match.



L’engouement suscité par la Coupe du monde dépasse largement le cadre sportif et stimule plusieurs secteurs d’activité au Sénégal, notamment le commerce. La vente de maillots et d’accessoires de supporters, tels que les drapeaux, bracelets, gadgets et autres articles aux couleurs nationales, connaît une belle dynamique pour les commerçants.



Les maillots demeurent les articles les plus prisés. Leurs prix varient entre 10 000 et 25 000 FCFA, avec une préférence marquée des clients pour le numéro 10.



Les flocages connaissent également un véritable succès en cette période. Depuis les différentes régions du pays, mais aussi depuis la diaspora, les commandes affluent. Les noms de Sadio Mané et d’Ibrahima Mbaye figurent parmi les plus demandés, aux côtés des flocages personnalisés. Dans certains commerces, le coût du flocage est fixé à 3 000 FCFA.



Les commerçants espèrent que, dès ce mardi, jour du match entre les Lions de la Teranga et les Bleus, les ventes de maillots et d’accessoires sportifs connaîtront leur pic. Malgré un contexte économique difficile et un pouvoir d’achat mis à rude épreuve, les supporters continuent d’accorder une importance particulière aux symboles de leur passion.

Maillot sur le dos, drapeau à la main, sifflet autour du cou ou bracelet aux couleurs nationales, nombreux sont ceux qui tiennent à afficher leur soutien aux Lions de la Teranga. Une ferveur populaire qui témoigne une nouvelle fois de l’attachement profond des Sénégalais à leur équipe nationale.































































































































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