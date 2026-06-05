Russie : Vladimir Poutine refuse la proposition de rencontre de Volodymyr Zelensky

« Je ne vois pas l'intérêt d’une rencontre ». Le fond de la réponse n’a aucun caractère étonnant, tant la position russe est constante : pas de rencontre au sommet sans accord de fin de conflit, pas non plus de cessez-le-feu préalable à des négociations.



Moscou maintient que les deux dirigeants se verront pour signer et, encore, soulève toujours dans la foulée de cette affirmation des questions sur la légitimité politique de Volodymyr Zelensky, manière transparente de la contester.



Sauf que cette fois, la lettre ouverte a visiblement, a minima, agacé au sommet du pouvoir, tant les mots de Vladimir Poutine sont plus tranchants : le chef de l’État russe a jugé la missive publique du président ukrainien « impertinente ». Quant à la méthode, porter le débat sur la place publique, elle est à ses yeux encore « totalement inappropriée ».







Vladimir Poutine n’a d'ailleurs désigné Volodymyr Zelensky que d'une seule manière dans les questions-réponses du traditionnel discours suivi d’échanges qui clôture le sommet économique de la deuxième ville de Russie : le chef de l'État russe l’a appelé « l'auteur de la lettre ».



